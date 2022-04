La solidarietà del sindaco Lodispoto e dell’amministrazione comunale alla sezione cittadina di Forza Italia dopo l’atto vandalico

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, e l’amministrazione comunale esprimono la massima solidarietà agli iscritti e ai simpatizzanti della locale sezione di Forza Italia, fatta oggetto nei giorni scorsi di un ignobile atto vandalico (leggi, ndr).

«Desidero esprimere - dichiara il sindaco - a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale la più totale ed incondizionata solidarietà ai vertici, agli iscritti ed ai simpatizzanti della sezione cittadina di Forza Italia per il grave atto che hanno subito. Un gesto tanto vile quanto stupido che suscita sdegno e riprovazione. Simili odiose manifestazioni di barbarie e violenza non possono essere in alcun modo tollerate: esprimiamo la nostra ferma condanna ed il biasimo nei confronti degli autori di un atto esecrabile e indegno di un consesso civile, auspicando che possano essere identificati al più presto».

