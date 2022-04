Confermati i collegamenti via autobus da e per l’aeroporto di Bari Palese. Lodispoto: “Il turismo è fondamentale per la nostra economia”

MARGHERITA DI SAVOIA - Con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 28 marzo scorso si è deciso di confermare anche per l’estate 2022, come nei tre anni precedenti, il collegamento via autobus da e per l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari Palese: una misura che a partire dal 2019 ha consentito ai viaggiatori di raggiungere più facilmente Margherita di Savoia e di rafforzare il numero di presenze turistiche, soprattutto provenienti dall’estero, anche in tempi difficili come quelli caratterizzati dall’emergenza Covid.

La Regione Puglia ha infatti rinnovato anche per quest’anno il servizio di collegamento nel periodo estivo con quattro corse giornaliere da Bari Palese in direzione Margherita di Savoia ed altrettante verso l’aeroporto. Si è inoltre deciso di prolungare la durata del servizio fino alla fine del mese di settembre, onde favorire l’afflusso di turisti anche in bassa stagione, con le seguenti modalità: 4 coppie di corse da/per l’aeroporto nel periodo 1 giugno-16 settembre, 2 coppie di corse sino al 30 settembre. Nelle prossime settimane saranno definiti nel dettaglio gli orari per lo svolgimento del servizio. L’area di attesa per i viaggiatori sarà collocata, come di consueto, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«Il nostro auspicio - dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - è che con la fine dell’emergenza Covid si possa tornare ai dati pre-pandemia in modo che anche i nostri operatori turistici, anch’essi duramente provati da questi anni difficili, possano avere l’opportunità di far fruttare i loro investimenti ed il loro lavoro. Il turismo è una risorsa fondamentale per la nostra economia e da parte nostra ci siamo attivati per ottenere la conferma di un collegamento che ha dato risultati eccellenti nel 2019 e che anche negli ultimi due anni, nonostante tutto, ha fatto la differenza nella gestione dei flussi turistici e della qualità dei servizi all’utente. Grazie alla preziosa sinergia tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane ed il nostro assessore al turismo Francesca Santobuono, che ha sostenuto con convinzione il prolungamento del servizio per tutto il mese di settembre, abbiamo potuto rinnovare ed integrare la convenzione anche per l’estate 2022: nelle prossime settimane potremo dare informazioni più dettagliate su orari delle corse e modalità di prenotazione on line».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE