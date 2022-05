Ottenuto finanziamento di 550mila euro per la ristrutturazione dell’anfiteatro comunale

MARGHERITA DI SAVOIA - L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto consegue un altro importante risultato per la comunità salinara: la Commissione di Monitoraggio del Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A “Grecia Italia 2014-2020” ha infatti approvato la richiesta di finanziamento per un importo di 550.000 euro presentata dal Comune di Margherita di Savoia per la realizzazione delle opere di completamento e miglioramento dell’anfiteatro comunale “Giuseppe Piazzolla”.

«La richiesta di finanziamento - spiega il Sindaco - è stata presentata lo scorso 4 ottobre nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali della Via Francigena, cui abbiamo aderito nel 2019 venendo inseriti nei percorsi della via litoranea. Il progetto, presentato dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede il completamento della struttura rendendola più fruibile, funzionale, confortevole ed esteticamente gratificante: l’intervento intende dotare il manufatto di tutte quelle componenti originariamente previste ma a suo tempo rimaste escluse dal progetto originario per carenze economiche e, in questo modo, impedirne il degrado. I lavori inizieranno entro l’anno: purtroppo, e siamo rammaricati per questo, la struttura non sarà utilizzabile per gli eventi dell’estate 2022 ma quanto prima verrà restituita alla città in una veste finalmente idonea e consona alla nostra immagine turistica. Anche questa è una risposta che diamo coi fatti, e non con le parole, a chi sui social si agita molto ma in termini concreti produce il nulla».

