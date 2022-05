PD Margherita di Savoia: “Una città a vocazione turistica senza servizi igienici”

MARGHERITA DI SAVOIA - L’estate è dietro l’angolo e si acuisce il problema degli angoli maleodoranti sparsi per il paese a causa di persone che non ci pensano due volte ad espletare i propri bisogni in un punto qualunque della strada o della villa comunale. Nonostante Margherita ambisca a un modello di città turistica, ancora non offre servizi igienici adeguati (che ormai si trovano ovunque, in ogni città turistica che si rispetti).

L’assenza dei servizi igienici è una emergenza importante per il paese, ce ne sarebbe già uno, pronto a tornare fruibile come lo era negli anni passati, che invece è chiuso dal 2018. Parliamo dei bagni prospicenti la villa comunale, ripristinati e mai riaperti.

Riteniamo questo disservizio inaccettabile, in una città che dovrebbe curare l’accoglienza con maggiore attenzione.

È inaccettabile che una città che vuole essere turistica non offra servizi igienici pubblici adeguati a turisti e cittadini e che gli stessi debbano rivolgersi a bar o attività commerciali del centro (per buonsenso, al bar si dovrebbe consumare).

I bagni pubblici rientrano nei servizi essenziali della città, e rappresentano un biglietto da visita, inoltre potrebbero dare lavoro ad almeno un paio di persone.

Importante è evitare che alcune strade diventino bagni a cielo aperto.

Auspichiamo venga posto rimedio a questa grave inefficienza, sperando che qualcuno ci ascolti. Restiamo in attesa di riscontri in merito. Vi terremo aggiornati.

PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia