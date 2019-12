Una Web Radio per gli studenti dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La radio a scuola: l’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Puglia. Il progetto Web Radio Spazio Scuola è risultato infatti vincitore, unico nella BAT, dell’avviso pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici”, per un importo complessivo di 9.777,52 euro.

L’obiettivo è fornire uno strumento innovativo a studenti e insegnanti per coinvolgere e condividere con mezzi social contenuti, informazioni, laboratori. Un percorso che al “Dell’Aquila-Staffa” si pone in linea con esperienze precedenti di alternanza scuola-lavoro nel campo della editoria e del giornalismo, oltre che con la recente collaborazione, durante la locale Sagra del Carciofo a Trinitapoli, dove alcuni studenti si sono alternati come speaker della Home Radio Sagra.

Il progetto prevede l’acquisto della strumentazione necessaria ad avviare, dopo un ciclo di lezioni tenuto da radio dj locali, la programmazione on line a cura di gruppi di studenti guidati dai loro insegnanti.

La radio web sarà inoltre uno strumento per l’Educazione civica digitale e per la prevenzione di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Un esperimento innovativo e una ulteriore risorsa per migliorare la qualità della offerta formativa nel nostro territorio.

Prof. RUGGIERO ISERNIA (Dirigente Scolastico)