Otto studenti dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” ospitati presso la sede di Bari della Banca d’Italia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Otto studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia sono stati ospitati per una settimana, dal 13 al 17 gennaio 2020, presso la sede di Bari della Banca d’Italia, per un progetto di insegnamento/ apprendimento ed acquisizione di nuove competenze nelle discipline economico-giuridiche, nell’ambito delle attività di alternanza Scuola-Lavoro, ora definito Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Tali attività di studio e di applicazione pratica delle conoscenze acquisite, svolte in una sede prestigiosa come la Banca d’Italia di Bari, costituiscono un requisito fondamentale per accedere all’esame di Stato per il diploma di Maturità tecnica e per il successivo accesso alle Facoltà universitarie.

Gli studenti delle classi terza e quarta SIA (Sistemi Informatici Aziendali), Dargenio Michelangelo, D’Emiliano Giulia, Di Fidio Christian, Fortunato Riccardo Pio, Gargano Davide, Lamonaca Pietro, Natola Antonio e Perrone Gabriel hanno approfondito le tematiche del progetto “Statistiche per l’analisi economica”, con particolare riferimento al ruolo della Banca sui mercati finanziari, all’esame di un fenomeno economico locale, l’attribuzione del merito creditizio ai fini di politica monetaria (ICAS), alla politica monetaria dell’euro, alle tematiche di economia internazionale.

Il Direttore della Banca d’Italia (sede di Bari) dott. Pietro Sambati e il Tutor esterno dott. Massimiliano Paolicelli nell’accogliere gli studenti del “Dell’Aquila-Staffa” hanno sottolineato l’importanza di queste esperienze di studio, apprezzando la preparazione, l’interesse e l’impegno con cui hanno seguito le attività loro proposte.

La Prof.ssa Armonia Lucia Devangelio, referente del Progetto e Tutor interna della Scuola, a nome del Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia, ha ringraziato la Direzione dell’Istituto bancario barese per la squisita ospitalità, mostrando piena soddisfazione della partecipazione degli otto studenti selezionati, i quali, divisi in gruppi, in una relazione finale hanno illustrato, anche alla presenza di genitori e familiari, le conclusioni del loro studio: un gruppo ha descritto la Banca d’Italia dalla sua nascita alle sue funzioni, prima e dopo l’entrata nell’Eurosistema; un secondo gruppo si è occupato di analizzare alcune merci e descrivere i grafici dell’andamento economico della Regione Basilicata, del Mezzogiorno e dell’Italia; l’ultimo gruppo ha descritto la situazione economica della Regione Puglia, confrontandola con il Mezzogiorno e l’Italia.

GAETANO DALOISO