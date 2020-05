Patruno: «Nuovo laboratorio multimediale alla “Don Milani”. Strumenti dell’emergenza utili anche dopo»

TRINITAPOLI - È pronto il nuovo laboratorio di informatica della scuola elementare “Don Milani”. Durante il lockdown è stato allestito con arredi, suppellettili e soprattutto gli strumenti tecnologici più all’avanguardia, per favorire un apprendimento didattico al passo coi tempi.

L’emergenza ha solo accelerato il processo di informatizzazione già iniziato: l’assessore alla Pubblica istruzione Marta Patruno ed il dirigente scolastico Giulio Di Cicco da tempo erano a lavoro per l’acquisto, l’allestimento ed il collaudo dei nuovi strumenti. Così, in questi mesi di chiusura, si è solo cercato di utilizzare al meglio ogni mezzo, per ridurre il disagio, legato soprattutto alla mancanza di socialità tra alunni. (Video)

Didattica a distanza, tablet, computer sono diventati essenziali in questa fase. Cerchiamo di cogliere il meglio da quest’esperienza: l’emergenza ci ha spinto all’innovazione, che continuerà ad essere imprescindibile anche dopo, quando finalmente questo momento sarà alle spalle.

