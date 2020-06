La Biblioteca “Mons. V. Morra” riattiva i suoi servizi in totale sicurezza

TRINITAPOLI - Prenotazione online e ritiro dei libri in sicurezza: la biblioteca “Monsignor Vincenzo Morra” di Trinitapoli si adegua alla “fase 3”. Da oggi pomeriggio è consentito l’accesso alla sala lettura, in osservanza alle norme anti-Covid, dopo aver prenotato online il testo prescelto, tramite l’applicativo SBN/Web.

Il presidio culturale di Viale I Maggio riattiva così, gradualmente, i suoi servizi, nel rispetto della normativa ampliando l’offerta culturale. In questi mesi di chiusura i bibliotecari della cooperativa Lilith Med 2000 hanno superato importanti difficoltà logistiche, e sono riusciti a riconfigurare spazi e servizi lavorando nell’interesse pubblico, offrendo alla cittadinanza un servizio completamente digitale e sicuro sotto ogni aspetto.

La parametrizzazione dei servizi online è una novità nella provincia BAT, ma era un’opzione imprescindibile per il nuovo corso della biblioteca “Morra” sempre seguendo le linee guida emanate della Regione Puglia.

Per l’apertura avvenuta il 25 maggio, la biblioteca ha organizzato i presidi necessari per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori in riferimento all’erogazione dei servizi al pubblico: l’area di contatto tra personale e utenza è delimitata da una barriera fisica adeguata a prevenire il contagio tramite droplet (pannelli trasparenti protettivi); all’ingresso e all’interno dei locali sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igienizzazione delle mani; è garantita con frequenza giornaliera la pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti e dei servizi igienici; per il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie verranno rispettate le procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

