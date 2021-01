Nasce G23, la WebTV dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia, da sempre attento alle innovazioni nel campo della didattica e alla promozione delle competenze dei propri studenti, è pronto per una nuova coraggiosa iniziativa: la WebTV “G23”.

Si tratta di un servizio di televisione fruibile attraverso la Rete con la quale si intende raccontare notizie, presentare interviste e centrare il focus sulla vita cittadina e sui legami tra scuola e territorio.

Ad esser indiscussi protagonisti saranno gli studenti che realizzeranno una serie di servizi. In particolare, in questa puntata pilota della trasmissione, si parlerà in chiave didattica di “Come cambia il documento di valutazione nella Scuola Primaria” e “Cos’è la tecnica del Kamishibai”; ci sarà poi spazio per raccontare il talento della giovane pianista Letizia Palmieri, per ricordare l’importanza del “Giorno della Memoria” e per fare un piccolo viaggio nella “cucina locale”. Al programma parteciperà in qualità di ospite, il Dirigente in quiescenza, Prof. Carmine Gissi che verrà intervistato da uno dei giovani cronisti della Redazione. A presentare saranno Michele Filannino, studente della Scuola Secondaria di Primo Grado, e Chiara Ricciardi, alunna della Scuola Primaria dell’Istituto.

Così si esprime il Dirigente Prof. Pasquale Napolitano in merito: “È un’iniziativa ambiziosa e di ampio respiro che mira al coinvolgimento attivo degli alunni attraverso tecnologie e metodologie che caratterizzano la comunicazione nell’era della globalizzazione e che sono in grado di narrare il presente realizzando prodotti multimediali riguardanti la scuola e tutto ciò che orbita attorno ad essa”.

Il progetto promuove la cultura che sottende i linguaggi della multimedialità, sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti digitali, sia come confronto con nuovi stili cognitivi di cui servirsi nello studio, nella comunicazione e nella progettazione.

“Con grande soddisfazione abbiamo scoperto tra i nostri alunni talenti e passioni. La WebTV G23 sarà un’esperienza che aprirà ai nostri ragazzi le porte dell’affascinante mondo del giornalismo e che si proporrà di far crescere in loro una maggiore consapevolezza della realtà che li circonda, rendendoli cittadini più informati e attivi. Le potenzialità dell’iniziativa sono enormi, soprattutto se riusciremo nel lungo periodo a coinvolgere docenti, genitori e figure del territorio in modo da incentivare un salutare e costruttivo confronto animato da scambi di idee, riflessioni e esperienze”. Conclude il Dirigente Napolitano.

L’appuntamento per il lancio della WebTV “G23” è fissato per mercoledì 20 gennaio alle ore 18:00, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/istitutocomprensivogiovanniXXIII.

GAETANO DALOISO