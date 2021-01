Scuola, Iannella: «Screening nel weekend, aspettando le indicazioni regionali»

TRINITAPOLI - «Venerdì e sabato effettueremo screening a tappeto e disinfestazione delle scuole, per preparare in sicurezza la ripresa delle lezioni in presenza, aspettando le disposizioni regionali». L’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Iannella, annuncia i tamponi, che l’amministrazione comunale ha programmato per tutto il personale scolastico dalle ore 15 di venerdì per poi proseguire nella mattinata di sabato: test rapidi antigenici che forniranno l’esatta fotografia della presenza del virus tra chi si accinge a tornare a scuola.

«Si tratta di un accordo prenatalizio - spiega Iannella - con Giulio Di Cicco e Roberta Lionetti, dirigenti rispettivamente del circolo didattico “Don Milani” e dell’istituto comprensivo “Garibaldi Leone”. Caso unico nel circondario, Trinitapoli ha sin qui tenuto chiuse le scuole, puntando sulla didattica a distanza, con uno sguardo sempre attento alla curva epidemiologica: «Nelle prime due settimane di gennaio - osserva Iannella - il monitoraggio ha fornito dati confortanti. Resta necessaria la massima collaborazione delle famiglie per adottare ogni precauzione».

L’attuale ordinanza regionale consente alle famiglie di optare per la didattica a distanza fino a venerdì 22: si attendono pertanto indicazioni per le lezioni a partire da lunedì 25 gennaio. «Restiamo tutti in attesa delle determinazioni del presidente della Regione Puglia - conclude Iannella - che declineremo e spiegheremo in accordo coi dirigenti scolastici ed in ottemperanza con le normative vigenti».

