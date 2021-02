Il Comune di Margherita di Savoia ammesso a finanziamento per 289mila euro per riqualificare la Biblioteca comunale “Vincenzo De Luca”

MARGHERITA DI SAVOIA - Un’altra notizia positiva per il Comune di Margherita di Savoia che ha ottenuto un finanziamento pari a 289.740 euro nell’ambito degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale a seguito di avviso pubblico emanato dal GAL Daunofantino in attuazione della Misura 19 - Sottomisura 19.2 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: la somma è finalizzata ad un intervento di recupero e riqualificazione della Biblioteca Comunale “Vincenzo De Luca”.

«Il progetto - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - ha l’obiettivo di rendere la biblioteca più fruibile, accogliente, funzionale e moderna. Alla base della progettazione vi è la chiara volontà di rendere più accessibile la struttura da parte di fasce sempre più ampie dell’utenza: non solo giovani e studenti ma anche famiglie con bambini ed adulti che troveranno in questo luogo lo spazio ideale per dedicarsi al piacere della lettura. La biblioteca sarà infatti dotata di postazioni assegnate ai più piccoli, un’area dedicata a riviste e quotidiani, una sala lettura e postazioni front office per il personale addetto. All’interno della struttura è inoltre prevista una zona destinata ad accogliere e a catalogare in perfetto ordine il corposo archivio storico del Comune. In sintesi, sarà un servizio pubblico super efficiente, al passo coi tempi, dotato di attrezzature, servizi e dispositivi multimediali e che saprà sicuramente appassionare i cittadini di tutte le età».

La Biblioteca Comunale, che dal 1995 è sita in Via Labriola, ha una lunga storia alle spalle: concepita negli anni Sessanta su iniziativa di un gruppo di giovani universitari margheritani, ha visto ufficialmente la luce nel 1969. La sua prima sede fu presso l’ex dopolavoro della Salina su Corso Vittorio Emanuele. Nel 1980 la biblioteca fu trasferita presso la vecchia sede dell’Albergo Roma, in Via Principe Amedeo, dove rimase sino al 1989. Dopo sei anni di oblio, tornò a vivere presso l’attuale sede ed attualmente consta di un patrimonio di oltre cinquemila volumi.

«Ritengo sia molto importante - conclude il sindaco Lodispoto - che in questa città si torni a fare qualcosa di concreto per la cultura, che per molti anni è stata bistrattata e trascurata anche dalle amministrazioni comunali. Ringrazio l’assessore alla cultura Maria Braccia per l’impegno profuso per raggiungere questo importante obiettivo ed il GAL Daunofantino per aver accolto il nostro progetto: la nuova Biblioteca Comunale, che sarà ovviamente dotata di personale idoneo, diventerà nel giro di pochi mesi un centro di aggregazione molto importante per tutti i nostri concittadini».

