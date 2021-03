Giovani e cultura, al via “Doc in Casale” per condividere in biblioteca le tesi dei neolaureati

TRINITAPOLI - Al via oggi “Doc in Casale”, il nuovo format che promuoverà le tesi dei trinitapolesi laureatisi durante il lockdown: primo ospite, una donna: Floriana Chicco, che sarà quindi anche la protagonista del primo appuntamento della “Settimana rosa”, organizzata per celebrare la festa della donna, l’8 marzo. (Video)

L’iniziativa è dedicata alla promozione delle tesi di laurea dei giovani, che hanno conseguito il titolo in questo anno di lockdown e didattica a distanza. Uno “spin-off” del fortunato esperimento di Spazio Lettura, che l’assessore alla Cultura, Marta Patruno, proseguirà con la collega alle Politiche Giovanili, Sabrina Fiorentino, sempre nei locali della biblioteca comunale “Monsignor Vincenzo Morra”. In via Aspromonte, infatti, sarà allestito uno spazio di consultazione e condivisione delle tesi dei trinitapolesi.

