Premio Scuola Digitale 2021: la WebTv “G23” dell’Istituto “Giovanni XXIII” si aggiudica il secondo posto nella finale provinciale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nella mattinata dello scorso 16 aprile si è tenuta la fase finale provinciale per la BAT del Premio Scuola Digitale 2021. L’appuntamento è stato curato dalla scuola polo “Euclide-Caracciolo” di Bari e trasmesso in diretta streaming su di un apposito canale YouTube (Video, ndr).

Il nostro Istituto - il “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia - ammesso a partecipare a tale fase, ha concorso insieme al C.D. “De Amicis” di Bisceglie, alla S.S. di I grado “Padre Vaccina” di Andria, all’I.C. “Mariano-Fermi” e alla S.S. di I grado “Monterisi” di Bisceglie nella sezione dedicata alle scuole del primo ciclo esibendo il progetto “G23”, la Web TV progettata e gestita dai suoi studenti in stretta collaborazione con i docenti.

Tale progetto, raccontato mediante un pitch (un video di presentazione del progetto della durata di tre minuti) e dall’intervento dell’alunno Giuseppe Laserra, in collegamento a distanza in rappresentanza di tutta la comunità scolastica, ha conseguito il secondo posto, ottenendo i complimenti e il plauso della commissione giudicatrice.

Durante la diretta streaming, la prof.ssa Angela Camporeale, animatore digitale dell’Istituto e componente del gruppo docenti che, insieme al Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Napolitano, ha curato il progetto, si è così espressa al conseguimento dell’importante riconoscimento: “Siamo orgogliosissimi del risultato ottenuto che è stato possibile grazie al coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, è stato bello scoprire come i talenti e le passioni dei ragazzi possano emergere nonostante l’emergenza in cui viviamo”.

Il raggiungimento di tale risultato può considerarsi non come un punto di arrivo, ma come uno slancio a proseguire e migliorare ancora la WebTv “G23”, giunta ormai alla sua quinta puntata e divenuta un appuntamento quindicinale fisso sui canali Facebook e YouTube dell’Istituto per chiunque voglia ricevere notizie sulle attività della scuola e sui suoi rapporti con il territorio.

La WebTV “G23”, forte di questa significativa esperienza di crescita e di confronto con altre realtà scolastiche del territorio, continuerà quindi ad offrire agli studenti rilevanti occasioni per sviluppare le competenze digitali, di comunicazione, di collaborazione e di problem solving, in una prospettiva di continua e consapevole crescita di tutta la comunità scolastica.

Comunicato Stampa