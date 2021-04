Nasce a Trinitapoli la sezione ANPI “Giuseppina Urbano e Nicola Leone”

TRINITAPOLI - Il 18 aprile scorso si è costituita la sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) a Trinitapoli. L’iniziativa vede come protagonisti un gruppo di giovani antifascisti che, in poche settimane, è riuscito a coinvolgere un collettivo molto ampio di persone. L’Assemblea Costituente, coordinata dal Presidente dell’A.N.P.I. BAT Roberto Tarantino, ha eletto il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. La sede A.N.P.I. sarà ubicata presso la CGIL, in via Capitan Leone n.4, la strada dove è nato Nicola Leone, e sarà intitolata proprio al noto partigiano concittadino e alla partigiana, anch’essa trinitapolese, Giuseppina Urbano. La documentazione a lei afferente, ritrovata nell’Archivio storico di Stato a Verona, descrive le sue gesta e il suo coraggio nella lotta contro il nazifascismo. La sezione si è subito impegnata nell’organizzazione delle iniziative per ricordare la storica data del 25 aprile.

Nel manifesto affisso in paese, intitolato “E questo è il fiore del partigiano”, è stato comunicato che gli iscritti, oltre alla tessera, riceveranno un sacchetto contenente dei semi di margherita (il fiore del partigiano di quest’anno), simbolo di purezza e amore, con l’auspicio che, con i fiori, fioriscano anche in tutto il paese libertà e democrazia. Sebbene la situazione pandemica abbia annullato cortei e comizi, in previsione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, l’ANPI, Circolo di Trinitapoli, ha elaborato il programma delle attività con la speranza che si possano realizzare nei prossimi mesi. L’obiettivo principale è quello di promuovere la ricerca storica, la formazione e l’informazione per le nuove generazioni, la collaborazione con gli istituti scolastici affinché restino vivi e saldi i valori della Resistenza. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale “ANPI Trinitapoli”, dove è possibile reperire i contatti telefonici per ricevere informazioni sulla sezione e sui tesseramenti.

Questa la composizione del Comitato Direttivo: Luca Carulli (Presidente), Rosa Maglio (Vicepresidente Vicario), Pasquale Floro (Vicepresidente e Responsabile della Ricerca Storica), Giuseppe Marzucco (Segretario), Floriana Chicco (Responsabile amministrativo tesseramenti e contabilità), Melissa Di Terlizzi (Responsabile comunicazione). Collegio dei Revisori dei Conti: Anna Maria Tarantino (Presidente), Francesco Pio Floro, Serena Di Leo.

MELISSA DI TERLIZZI (Responsabile comunicazione ANPI Trinitapoli)