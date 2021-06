Concluso con successo l’educational tour “Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa”

MARGHERITA DI SAVOIA - Quando i giornalisti fanno “Ooohhh!!!...”: i colori abbaglianti e tenui delle montagne di sale, le passeggiate a piedi nudi sull’argilla, le cure preziose ed eleganti nelle Terme, il sapore inconfondibile e antico della cipolla bianca. Relax sotto gli ombrelloni, un tuffo nella bandiera blu, e poi gli ottagoni di Federico moltiplicati sulla collina, le pietre rosee ed emozionanti della Regina delle Cattedrali di Puglia, fino alle pennellate d’arte di Peppino De Nittis: che meraviglia questa Puglia Imperiale, ed i dieci giornalisti e blogger partecipanti all’educational tour intitolato “Nella terra della Dama bianca e dei cristalli rosa” ne sono rimasti davvero colpiti. (Video 1 - Video 2)

E così, dopo aver raccolto pagine di appunti per le loro patinate riviste di settore, o le foto già piene di like sul web, fra luoghi d’arte e di natura, fra ricette e sapori tipici dell’enogastronomia locale, sono partiti con un sincero “arrivederci” al termine de l’educational tour organizzato e promosso dal Comune di Margherita di Savoia, finanziato dalla Regione Puglia (Fondi FESR Asse VI, Azione 6.8), l’Agenzia Puglia Promozione ed ideato dal Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino e dall’Ufficio Turismo del Comune di Margherita di Savoia, un viaggio alla ricerca di emozioni nei luoghi della Puglia Imperiale in occasione dei Giorni della Cipolla Bianca di Margherita IGP, con il Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita IGP.

Soddisfatto il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto: “La promozione del nostro territorio registra sempre grande sorpresa in chi ci arriva per la prima volta: come amministrazione comunale con questo educational tour abbiamo anche cercato di supportare gli sforzi dei nostri produttori in un momento particolarmente difficile per l’economia del territorio, valorizzando le produzioni tipiche e le risorse turistiche, ambientali ed enogastronomiche di Margherita di Savoia e del territorio circostante”.

Importante infatti la sinergia istituzionale che il Comune ha messo in atto coinvolgendo Regione e Patto Territoriale, e la collaborazione degli altri Comuni coinvolti nel tour, che hanno visto protagonisti anche gli attori del settore turistico, alberghiero e della ristorazione, offrendo ai visitatori anche benessere fisico, relax, cultura e conoscenza risorse naturalistiche.

Nel gruppo di giornalisti e blogger era presente anche il cantautore di origini pugliesi (il papà è nato ad Andria) Massimo Di Cataldo, che su Facebook ha commentato: “È un’esperienza affascinante riscoprire le tradizioni e valorizzarne la cultura in veste di opinion leader attraverso questo eccezionale tour nei luoghi più suggestivi della bella Puglia”. (Video)

Ufficio Stampa Educational tour