Michele Placido per la seconda edizione dell’Ofanto Food & Cultural valley

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Lunedì 19 luglio, alle ore 20, nella Sala Consiliare del Museo Civico di San Ferdinando di Puglia si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’Ofanto Food Cultural valley, progetto organizzato dall’associazione Compagnia della Musica, finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dal Comune di San Ferdinando di Puglia, alla presenza del sindaco Salvatore Puttilli, del vicesindaco Arianna Camporeale, nonché assessore alle attività culturali, del presidente dell’associazione Compagnia della Musica Michele Garofalo e dell’attore Michele Placido.

Dopo lo stop per via dell’emergenza sanitaria, riprende la propria attività questa manifestazione che ha lo scopo di valorizzare i prodotti della Valle dell’Ofanto e dell’area sanferdinandese, dal vino all’olio, passando per carciofi e i tanti prodotti che raggiungono le tavole di tutto il mondo.

“Finalmente ripartiamo con questo nostro progetto - ha affermato Garofalo - che mira a dare lustro al nostro territorio. Siamo molto felici di questo, ma tuttavia manterremo alta l’attenzione nei confronti della sicurezza. Infatti la conferenza stampa sarà contingentata con posti limitati, fino all’esaurimento”.

Come per l’edizione 2019, anche quest’anno saranno 3 i momenti principali. Si parte con la presentazione nella quale verrà presentato l’intero progetto, illustrandone i dettagli e ufficializzando le persone che saranno premiate e gli artisti che interverranno. Tra questi Michele Placido, che sarà presente alla conferenza, al termine della stessa riceverà la nomina ad “Ambasciatore della cultura pugliese nel mondo” durante l’appuntamento musicale che seguirà in piazza Giovanni Paolo II. Il 23 luglio si svolgerà il Gran Galà Gourmet competition, una serata dedicata alla cucina italiana durante la quale ci sarà un percorso enogastronomico con i prodotti tipici del territorio, oltre a una gara culinaria con chef locali e nazionali, nella quale la squadra vincente si aggiudicherà un premio. La serata finale, il 3 agosto, sarà un appuntamento in musica. Si svolgerà l’Ofanto festival, evento gratuito con l’esibizione dei cantanti Clementino, Fred De Palma e Shade, oltre al set dei dj e speaker da Radionorba.

