Il 20 e 21 agosto, “Gin fest” a Trinitapoli per promuovere il made in Puglia

TRINITAPOLI - “Gin fest” a Trinitapoli, il 20 e 21 agosto, per varcare un’altra frontiera di imprenditoria giovanile legata al marketing del territorio ed al made in Puglia. L’evento in piazza Umberto e nell’adiacente anfiteatro della legalità si inserisce nel ricco cartellone “Sarà un’estate bellissima”, ed è organizzato dall’amministrazione comunale col cofinanziamento della Regione Puglia.

Martedì 3 agosto scorso, la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Emanuele Losapio e l’assessore alle Politiche giovanili e alle Attività produttive, Sabrina Fiorentino. (Video)

Giovanni Landriscina, dell’associazione Trinitapoli in festa, curerà l’abbinamento tra gin e i piatti della tradizione locale, rivisitati per l’occasione. A spiegare la valenza culturale, oltre che economica dell’evento, i produttori del territorio: Biagio Tricarico, Angelo Panegos e Tommaso Perrucci. L’iniziativa favorirà il percorso sensoriale dei partecipanti attraverso profumi e sapori del Mediterraneo, propri della produzione della terra di Puglia.

