Il Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Foggia

FOGGIA - Sarà l’Illustrissimo Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, a inaugurare l’anno accademico dell’Università di Foggia.

La cerimonia si svolgerà lunedì 25 ottobre alle ore 11 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia. “Onoratissimi della Sua presenza: un grande messaggio alla città e alla comunità universitaria”, ha dichiarato il Rettore, il prof. Pierpaolo Limone, cui è affidata la prolusione. “È un momento difficile per il territorio, impegnato com’è a combattere la mafia con tutti gli strumenti a disposizione e in tutti i contesti.

L’Università - precisa il Rettore - nell’ultimo anno ha mantenuto alta l’attenzione con cicli di incontri a tema e confronti con le massime cariche dello Stato. In questa circostanza focalizzeremo l’attenzione sul delicato aspetto delle povertà educative e sulle iniziative da mettere in campo per favorire il recupero e un maggiore benessere degli strati più fragili della popolazione nei contesti sociali danneggiati e svantaggiati. Su questa linea si inserisce il messaggio di forza e di speranza del Capo dello Stato”.

Area Rapporti istituzionali, Relazioni esterne e Ufficio stampa Unifg