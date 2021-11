“Niente da capire”: una storia di grande amicizia al centro del romanzo d’esordio di Ruggero Ronzulli

MARGHERITA DI SAVOIA - La vita è un gioco senza regole! È quello che impareranno Vanessa, Ruggero, Clarissa, Sophia e Maria. Cinque ragazzi che, in seguito alla morte dell’amica Olivia, si ritrovano catapultati in questo intenso ed inaspettato gioco, tra pregiudizi, ostacoli, problemi sociali e se poi ci si mette anche l’amore, quello complesso e confuso, tutto diventa più divertente.

È una storia di profonda amicizia quella al centro di “Niente da capire” il romanzo di esordio di Ruggero Ronzulli, edito dalla Pav Edizioni: “In una società dove ci si perde sempre più nel mondo virtuale mi è sembrato importante raccontare una storia, che potrebbe essere di tutto noi, in cui al centro c’è proprio l’amicizia quella vera e profonda, che in alcuni casi può essere una vera e propria famiglia - ha spiegato l’autore Ruggero Ronzulli -. Ma non solo, perché in questo viaggio si affrontano problemi anche sociali, le debolezze umane, i preconcetti e pregiudizi che sempre più spesso sono al centro delle nostre vite. Ed ovviamente non poteva mancare anche una bella storia d’amore nel arricchire il tutto".

Ruggero Ronzulli è cresciuto e vive a Margherita di Savoia (BT), piccolo paese che ospita la Salina più grande d’Italia e d’Europa. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Bari proprio con una tesi sul mondo della letteratura nel Novecento. Da sempre appassionato del mondo letterario, da anni è anche impegnato in ambito ambientale e sociale ed è Presidente regionale di una delle associazioni ambientaliste più famose in Italia. Selezionato tra gli autori finalisti dei relativi concorsi è presente nelle pubblicazioni: “Poi, il silenzio” (Montag edizioni 2011); “AA.VV. Almanacco 1” (Lettere Animate Editore 2012); “Impronte d’amore” (Butterfly Edizioni 2013); “Le orme dell’anima” (Montag Edizioni 2013); “Verrà il mattino ed avrà un tuo verso” (Aletti Editore 2015).

Sinossi: Vanessa si ritrova ad essere il collante di questo folle gruppo di amici, dalle personalità totalmente differenti e spesso in fortissimo contrasto tra di loro. Durante la festa organizzata per ricordare l’amica Olivia, l’incontro e conoscenza inaspettata di Alexnader Kinght darà il via ad una serie di eventi che scombussoleranno gli equilibri e le azioni di ognuno di loro. Intanto, Ruggero, folle e con la mania del giornalismo, spadroneggia per la città con i suoi mille segreti che usa a piacimento per ottenere ciò che vuole. Clarissa, sognatrice e aspirante stilista, viene sfruttata dal capo, divenendo una vittima della società moderna. Maria, che aveva sempre sognato la famiglia perfetta, si trova ad affrontare una grave crisi con il fidanzato. Sophia, l’eclettica amica dagli occhi di ghiaccio, lascia tutto per cadere nelle tentazioni. Tutto questo ha come sfondo la ferita ancora aperta della perdita dell’amica Olivia.

L’amore è semplice! Basta seguire una sola regola: il battito del tuo cuore. La Vita fa sempre la sua mossa vincente. Finita la partita ne intavola un’altra per vincere ancora.

