Controcorrente LIVE: nella prima puntata Adelmo Monachese e Maria Diviccaro

MARGHERITA DI SAVOIA - Doveva cominciare sabato scorso ma per imprevisti dell’ultimo minuto sarà la data di sabato 30 aprile a inaugurare Controcorrente LIVE, il programma radiofonico ideato da Doriana Tozzi, evoluzione della rubrica Controcorrente su Radio Contatto.

Il format del programma, condotto dal vivo all’interno del Ninetythree Lounge Bar di Margherita di Savoia, prevede la presentazione di libri di autori provenienti da tutta Italia, selezionati dall’associazione culturale I Think e dal centro lettura Globeglotter di Trinitapoli, nonché, a seguire, concerti organizzati dall’associazione Amici della Musica di Margherita di Savoia, con alcuni tra i migliori talenti locali di generi musicali differenti, per un piacevole scambio artistico e culturale tra realtà rigorosamente “controcorrente”.

Ogni puntata del programma verrà diffusa nella settimana seguente l’evento tramite le emittenti Radio Contatto e Radio LivEvent, permettendo così anche a chi non dovesse trovarsi nella zona di Barletta-Andria-Trani di poter ascoltare in differita le parole e le note della rivoluzionaria trasmissione.

Per la parte dei libri, sabato 30 aprile a partire dalle ore 18,00 inaugurerà la rassegna Adelmo Monachese con il suo esilarante volumetto intitolato “Nel calcio la palla è quadrata” (Les Flâneurs Edizioni).

“Il calcio, tra le cose meno serie la più seria di tutte per antonomasia, è croce e delizia per milioni di appassionati e di tifosi. Intorno a questo sport, negli anni, si è sviluppato un incredibile universo semantico costellato di frasi fatte e luoghi comuni che Adelmo Monachese ribalta con la sua vena satirica. L’obiettivo è quello di togliere il velo di ipocrisia che si annida dietro intere conversazioni, conferenze stampa, trasmissioni, approfondimenti e interviste che coinvolgono, a vario titolo, calciatori, allenatori e giornalisti sportivi e al tempo stesso provare a sdrammatizzare gli eccessi che, nel bene e nel male, rendono unico e avvincente questo sport”.

Adelmo Monachese ha collaborato con Lercio.it e Smemoranda.it. Collabora con Calciatoribrutti.com, Libreriamo.it e Acidolattico.org. Ha scritto dal 2014 al 2016 su Libero Veleno, l’inserto satirico domenicale del quotidiano Libero. Il suo sito personale e canale YouTube è: Ofalo.it. La sua pagina Facebook è: Mon.Ade Libri. Ha pubblicato “I cuochi TV sono puttane” (2015). È all’interno della antologie: “Almanacco Luttazzi della nuova satira italiana” (Feltrinelli, 2010), “Un anno Lercio” (Rizzoli, 2014), “Inchiostro di Puglia” (Caracò, 2015), “Lercio, Lo sporco che fa notizia” (Shockdom edizioni). Ha scritto e realizzato il monologo di stand up comedy “I cuochi TV sono puttane” tratto dal suo primo libro, andato in scena dal dicembre 2016 in più di trenta repliche in giro per l’Italia. Ad Aprile 2018 ha scritto e realizzato il reading “Come preparare un attentato al Piccolo principe e altri grandi classici”. Ha partecipato nel 2013 al programma di Rai3 dedicato alla scrittura “Masterpiece” classificandosi al decimo posto su 5.000 partecipanti. Ha scritto e condotto la rubrica “Le classifiche impossibili” all’interno del programma tv dedicato ai libri “Il Libro Possibile Tv” in onda sul canale digitale e satellitare TgNorba24 nel 2017. Ha scritto la commedia “Attentato al Piccolo Principe” (dal suo libro omonimo)” (dal suo libro omonimo) andata in scena a dicembre 2017 a opera della Piccola Compagnia Impertinente di Foggia. Si occupa del progetto social e web “Storytellme” ideato dal Teatro Pubblico Pugliese relativamente alla stagione 2016/2017 e la stagione 2017/2018 del Teatro Umberto Giordano di Foggia.

Per la parte musicale con cui si chiuderà la prima puntata di Controcorrente LIVE ci sarà il concerto della pianista Maria Diviccaro, concertista attivissima, vincitrice di vari concorsi nazionali e internazionali, dal 2011 al 2013 la Diviccaro è stata membro della consulta degli studenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e come compositrice ha realizzato l’opera “Like a dream”, ascoltabile sul suo canale YouTube.

Il connubio tra un libro di satira sul calcio e un concerto di musica ambient è la nota piccante, anzi, “controcorrente” che renderà insolita e insolitamente piacevole la prima puntata del programma. Ascoltare per credere!

L’ingresso agli eventi di Controcorrente LIVE è libero con consumazione obbligatoria. Per le prenotazioni contattare il numero 392.1072075.

Comunicato Stampa ARTLOVERS PROMOTION