Lunedì 2 maggio la posa della prima pietra della Scuola d’Infanzia nel quartiere San Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - Lunedì 2 maggio 2022 sarà una data molto importante per le comunità di Città Giardino e Isola Verde, che formano il popoloso quartiere San Pio: alle 10.30, proprio nei pressi dell’incrocio di accesso a Città Giardino, ci sarà la cerimonia della posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare il Polo d’Infanzia. Interverranno il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, il Parroco della Chiesa di San Pio Don Michele Schiavone che impartirà la benedizione e le autorità cittadine.

I lavori, affidati alla ditta Cobar Spa di Altamura, porteranno alla realizzazione di uno stabile moderno, avanzato dal punto di vista dell’efficientamento energetico e caratterizzato di tutti i servizi necessari per una scuola d’infanzia: un punto di riferimento fondamentale per migliorare la qualità della vita per i residenti di Città Giardino ed Isola Verde e per le famiglie di Margherita di Savoia.

«Sono veramente felice - dichiara il sindaco Lodispoto - per l’avvio dei lavori di quest’opera di fondamentale importanza soprattutto per i bambini e per le famiglie e che si inserisce in una più vasta opera di riqualificazione urbana dei quartieri di Città Giardino ed Isola Verde, ai quali abbiamo sempre dedicato particolare attenzione. La realizzazione di una scuola d'infanzia in quella zona era infatti un obiettivo che ci siamo posti sin dal nostro insediamento ed anche in questo caso abbiamo mantenuto l'impegno. Il progetto è davvero eccezionale ed ha ottenuto commenti entusiastici anche presso la Regione Puglia: la posa della prima pietra segna una pagina nuova nella vita delle comunità di Isola Verde e Città Giardino, che saranno ancora oggetto di ulteriori interventi».

