A maggio i lettori interrogano il passato, interpretano il presente ed immaginano il futuro

TRINITAPOLI - In maggio sbocciano fiori speciali che profumano di carta. Sono i libri che a Trinitapoli vengono proposti da scuola, biblioteca e associazioni agli studenti e agli adulti durante la campagna de “Il Maggio dei Libri” promossa dal Centro per il libro e la lettura da 12 anni. L’edizione del 2022 ha come titolo “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”, un invito alla lettura per interrogare il passato, interpretare il presente ed immaginare il futuro.

Ci si orienta in questo cammino tra passato, presente e futuro attraverso la bussola dei libri che indicano la direzione e spingono i lettori a trovare la propria strada. Il Centro di Lettura Globeglotter ha sintetizzato questi suggerimenti in “Fuisonosarò”, le parole che uniscono i tempi e che attraversano la vita di tutti dall’infanzia sino alla morte.

Grazie alla sezione trinitapolese dell’ANPI, Mario Avagliano incontrerà sabato 7 maggio alle ore 10,30 gli studenti maturandi dell’Istituto Superiore “Dell’Aquila-Staffa” per parlare del suo ultimo libro “Paisà, sciuscià e segnorine. Il sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile”. Da molti anni è in corso una ricerca più approfondita su quello che è stato definito “l’altro dopoguerra”, il periodo vissuto dal sud e Roma tra il luglio del 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia, e il maggio del 1945, l’atto finale del conflitto in Italia. Gli eventi drammatici di quegli anni vengono raccontati in gran parte dalla viva voce dei testimoni. Alcuni capitoli descrivono le azioni di resistenza militare e popolare antinaziste in Puglia, in particolare dei porti di Taranto e Bari e delle città di Bitetto, San Severo, Castellaneta, Putignano, Vieste, Manfredonia e Barletta. Vengono anche narrate due delle esperienze pugliesi più significative come l’attività di Radio Bari e le vicende di accoglienza profughi e sfollati dalle zone di guerra del 1944/45.

Sabato 21 maggio sarà protagonista ancora la storia. Maurizio Galli, autore di “I solchi della storia” racconta nel suo libro gli avvenimenti che hanno ispirato grandi musiche. Lo scrittore incontrerà i lettori a Margherita di Savoia, nel locale Ninetythree 93 Loungebar, alle ore 18, e sarà intervistato, nell’ambito della rassegna Controcorrente Live, da Doriana Tozzi, in onda in differita su Radio Contatto.

La narrazione di questo nostro difficile presente è invece affidata alle lettere che scriveranno studenti, adulti ed anziani ai GRANDI DELLA TERRA.

Nell’ultima settimana di maggio circolerà, fresco di stampa, il terzo volume della collana Pagine BIO che Il Peperoncino Rosso dedica alle biografie dei cittadini più rappresentativi di un’epoca, di una cultura, di una generazione, di una lotta politica e di una particolare attività lavorativa. Le interviste a 11 giovani trinitapolesi, pubblicate nella rubrica “Generazione Futuro” di CorriereOfanto.it, rappresentano l’anteprima di un futuro meno drammatico di quello attuale, contrassegnato dalla competenza e dalla progettualità di un gruppo di professionisti seriamente interessati allo sviluppo della loro città. La raccolta delle interviste ai giovani del terzo millennio viene proposta con un titolo che è tutto un programma.

“Sdraiati noi?” è la domanda che i nostri neo “indignados” rivolgono dalla copertina a tutti coloro che considerano i giovani apatici, disimpegnati e niente affatto protagonisti delle battaglie politiche e sindacali degli ultimi tempi. L’autore della prefazione, il giovane scrittore e politico Simone Oggionni, sarà presente per difendere i ragazzi rei di esprimersi con un linguaggio spesso poco compreso dalla generazione dei loro padri. Per questa occasione non ci sarà alcuna conferenza ma soltanto una chiacchierata amichevole, seduti sul prato del locale Butterfly Cafe di Trinitapoli, al tramonto del sole, in attesa dell’ultimo magico raggio verde.

Apparirà. Basta crederci.

E sarà l’inizio di un altro mondo possibile.

ANTONIETTA D’INTRONO