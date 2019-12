Si rafforza la Lega Puglia a Margherita di Savoia: Stefania Diaferio vice commissario, gli avvocati Piazzolla e Giacomantonio nella dirigenza

MARGHERITA DI SAVOIA - «Prosegue la fase di riorganizzazione e di strutturazione del partito in vista dei prossimi impegni elettorali, strategici per le potenzialità inespresse di questo territorio e dell’intera regione.

La Lega Puglia per Salvini Premier ha proceduto in questi giorni alla nomina del vice commissario per Margherita di Savoia, nella persona di Stefania Diaferio.

Nella dirigenza della Lega Puglia della città salinara entrano anche due operatori del diritto, gli avvocati Savino Piazzolla e Nunzio Giacomantonio.

“È un risultato importante quello che stiamo conquistando giorno per giorno in questo importante centro marino - sottolinea Michele Abbruzzese, commissario cittadino della Lega Puglia per Salvini Premier - non solo dal punto di vista delle adesioni al nostro partito, che raggiunge la soglia dei 50 tesserati, ma soprattutto con l’attivismo e la condivisione verso la linea politica intrapresa da Matteo Salvini, di cui siamo certi imprimerà quel quid in più per la vittoria del centro destra alle prossime scadenze elettorali pugliesi, a cominciare dalla Regione”.»

Comunicato Stampa LEGA Puglia per Salvini Premier