Il consigliere Tiritiello delegato al verde pubblico. Di Feo: «Rendere sempre più bella la nostra amata città»

TRINITAPOLI - «Ringrazio il sindaco per la fiducia: nei prossimi mesi ci dedicheremo in maniera capillare alla manutenzione degli spazi di verde attrezzato, completando anche alcuni viali lungo i quali intendiamo piantare nuovi alberi». Il consigliere comunale Rino Tiritiello accoglie così la delega conferita nei giorni scorsi da Francesco di Feo, che gli ha chiesto di occuparsi del verde pubblico in città.

«In questi anni - fa sapere Tiritiello - questa amministrazione ha recuperato diversi angoli di Trinitapoli, rilanciandone bellezza e fruibilità, grazie all'attenzione di assessori e consiglieri. A ciò s'è aggiunta la creazione di nuovi spazi, dotati anche di arredi urbani confortevoli, illuminazione e giochi per bambini. Ogni centimetro verde ha bisogno, però, di attenzione continua, che grazie a questa delega consiliare sarà adesso assicurata, al fianco della ditta deputata alle manutenzioni».

Dalle ville comunali al Cimitero, ai viali come Via Napoli, il sindaco incarica Tiritiello: «Abbiamo semplicemente utilizzato una prerogativa normativa esistente - spiega di Feo - premiando un consigliere, Tiritiello, che in questi anni ha sempre dimostrato la necessaria attenzione che meritano i nostri spazi verdi. L'obiettivo, rendere sempre più bella la nostra amata città».

