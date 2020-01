Demichele: «Ringrazio sostenitori e collaboratori. Continua il sostegno all’Amministrazione Puttilli»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Il Sindaco, esercitando le sue prerogative, con la disposizione Sindacale n. 4 del 21 gennaio 2020, ha nominato la nuova Giunta comunale (leggi, ndr).

Dopo la divulgazione della notizia, anche attraverso network e mass media, della composizione della nuova Giunta e la mia non riconferma nel ruolo di assessore, copiosi sono i messaggi di stima che mi stanno inondando in queste ore, rafforzando ancor più la mia ferma idea che la correttezza ed il senso di responsabilità in politica siano le uniche direttrici e modelli a cui ispirarsi.

Queste sono le dinamiche della Politica!

Il mio impegno continuerà ad essere costante e determinato, anche con un ruolo diverso, e concorrerà con idee e progetti a sostenere l’Amministrazione Puttilli da me fortemente voluta.

Un augurio di buon lavoro alla nuova Giunta e un ringraziamento al Segretario Generale, ai Capi settore, ai Capi servizi e a tutto il personale, che non mi ha mai fatto mancare la piena e sinergica collaborazione, anche in momenti difficili, per il raggiungimento del programma amministrativo relativo alle deleghe di mia competenza.»

GIACOMO ROSARIO DEMICHELE (Già assessore comunale)