Il Movimento dei Cavalli a sostegno di Michele Emiliano e Filippo Caracciolo

TRINITAPOLI - Alle Elezioni Regionali 2020, il Movimento dei Cavalli sarà impegnato nel sostegno di Michele Emiliano, governatore uscente e candidato Presidente del centro-sinistra.

Negli ultimi anni la Puglia ha registrato successi indiscutibili in tutti i campi: dal turismo all’innovazione tecnologica passando per l’economia, i cui dati parlano di una regione in grado di essere da traino per tutto il Meridione, rappresentando in Europa un territorio che cresce e attrae investitori, turisti e operatori ma c’è ancora da fare tanto lavoro!

Il Movimento dei Cavalli è al lavoro perché a Trinitapoli si possa ottenere un risultato elettorale che riconosca i notevoli investimenti finanziari regionali stanziati per la nostra città grazie all’instancabile impegno profuso dal consigliere regionale Filippo Caracciolo, punto di riferimento politico e amministrativo per tutto il territorio della provincia.

I risultati di tale impegno sono sotto gli occhi di tutti, nonostante il degrado amministrativo in cui la nostra città è precipitata per le incrostazioni di potere causate da un metodo familistico e clientelare su cui si fonda l’azione politica dell’Amministrazione Di Feo.

Il Movimento dei Cavalli è impegnato con tutta l’opposizione unita a contrastare questi metodi che hanno devastato l’economia e le relazioni sociali della nostra comunità costringendo un’intera città all’insicurezza, alla paura e alla sfiducia.

Le elezioni regionali sono un primo appuntamento importantissimo per la nostra città ed è necessario che non si interrompa l’esperienza dei governi regionali che rappresentano una vera e propria PRIMAVERA PUGLIESE.

Il vento del populismo non si può fermare. Tocca alla nostra città non lasciare indietro il futuro.

