Rinascita Trinitapolese replica al Movimento dei Cavalli: «Pochezza politica e umana nell’attacco personale agli amministratori»

TRINITAPOLI - «Il Movimento dei Cavalli sente il bisogno di far sapere a Caracciolo ed Emiliano che voteranno per loro. Sente il bisogno di incensare Caracciolo riconoscendogli meriti politici a favore della città di Trinitapoli (quali?); avverte la necessità di far sapere che l’opposizione a Trinitapoli è compatta con Minervino che celebra le foibe contro i comunisti, i partigiani Rossi ed il Partito Democratico; con Marrone e tutti i suoi problemi nei pentastellati e con la Tarantino che si agita tra Renzi, sardine, D’Introno e Forza Italia. Ovviamente i Cavalli per non snaturarsi non possono non scalciare ed ecco l’attacco personale agli amministratori locali (familismo) che ne mostra la pochezza politica e umana. I metodi addossati all’amministrazione comunale li rimandiamo al mittente, in particolare a Barisciano.

Attaccare l’amministrazione comunale di clientelismo e proporre come soluzione Caracciolo plurindagato lascia davvero sgomenti. Comprendiamo lo sconforto del risultato delle primarie e comprendiamo la paura di uscire sconfitti alle prossime elezioni regionali; non comprendiamo l’odio personale contro chi amministra e BENE! Tranquilli, e non abbiate timore, c’è la medicina per tutti e la paglia per i cavalli.»

Comunicato Stampa RINASCITA TRINITAPOLESE