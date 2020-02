Forza Margherita: «Vogliamo recuperare i moderati di Centrodestra attraverso la partecipazione diretta al dibattito pubblico»

MARGHERITA DI SAVOIA - Continua l’azione di Forza Margherita sul territorio. Forza Margherita è un movimento politico giovane e dinamico che si muove nell’ambito del Centrodestra, del quale condivide affinità e visione politica. Sono per noi fondamentali i valori di democrazia, libertà, dignità della persona, giustizia, legalità e solidarietà, soprattutto verso chi ha più bisogno.

Obiettivo del movimento Forza Margherita è quello di aggregare quanti nella vasta area dei moderati del Centrodestra salinaro non si sentono più rappresentati e protagonisti della vita politica cittadina. Infatti, è fondamentale per Forza Margherita riportare le istanze territoriali al centro del dibattito pubblico salinaro, in aperto contrasto con quanti non svolgono un buon lavoro all’interno delle Istituzioni cittadine, causando danno alla politica (intesa come servizio) e ai cittadini.

Su questa base abbiamo deciso di intraprendere un percorso di coinvolgimento e di elaborazione partecipativa. Nessun muro, nessun veto, partecipazione diretta dei cittadini al dibattito pubblico inerente i temi che riguardano la nostra città, con particolare riferimento al lavoro, all’assistenza sociale, alla cultura, alla gestione delle risorse locali (acque madri, parcheggi, tributi, servizi, verde pubblico), alla programmazione del futuro della città.

Le sfide che abbiamo dinanzi sono difficili e richiedono sacrificio, impegno, passione e rigore. Solo assieme saremo in grado di affrontarle e vincerle.

Comunicato stampa FORZA MARGHERITA