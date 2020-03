Popolari per Margherita: «Noi in campo per dare voce al popolo»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Popolari per Margherita è un movimento nato per unire tutti i cittadini margheritani che, spinti da spirito di impegno civico, intendono mettere a disposizione risorse personali e competenze nell’affrontare e cercare di risolvere le varie problematiche che affliggono il nostro amato paese. Noi siamo un movimento democristiano che vuole concentrarsi sul sociale, lavoro, turismo ed altro!

È innegabile che gli strumenti per la soluzione e/o risoluzione sono nelle mani di chi amministra ed è per questo che abbiamo deciso di scendere in campo per dare voce al popolo, inteso come l’insieme di cittadini e non di sudditi di chissà quale fantomatico uomo o donna di potere. Dice la presidente: «Sono una donna combattiva e tenace, abituata a portare a termine tutto ciò che ho iniziato con l’umiltà e la determinazione di chi lotta per ottenere il risultato sperato. Sono una persona che dà valore alla parola data e la mantiene con tutte le sue forze».

Il movimento Popolari per Margherita parte dal presupposto che solo conoscendo i veri problemi che colpiscono il nostro paese si possono trovare soluzioni e progetti reali. Diciamo basta ai protagonismi, all’ascesa al potere di tutte quelle persone che pensano solo a risolvere i problemi personali e i debiti vari, riversando i loro complessi di inferiorità e il loro essere fallimentari a scapito di noi cittadini. Vogliamo ridare dignità alle istituzioni per ridare dignità al nostro paese. È necessario saper ascoltare e condividere con tutti, perché in ogni cittadino margheritano si può trovare una “perla di saggezza”, un’idea, un progetto che possa portare alla rinascita il nostro amato paese.

Siamo stati illusi e disillusi troppe volte, ma oggi abbiamo una certezza, ossia dal fondo si può solo risalire. Ci vorrà tempo, ma chi non combatte ha già perso. Lì dove hanno fallito i vecchi schemi, i vecchi metodi, la vecchia politica, qui si inserirà la forza, la voglia e l’abnegazione del nascente Popolari per Margherita. Dobbiamo restituire Margherita ai margheritani, dobbiamo ricostruire sulle ceneri e noi siamo il fuoco che arde ancora sotto queste ceneri.

La Costituzione Italiana dichiara, all’articolo 1, il “popolo sovrano” ed è dal popolo che bisogna ripartire, attingere ed imparare per riavere una Margherita fatta di turismo e lavoro. Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno Margherita di Savoia nel cuore: uniamoci, perché solo insieme possiamo dare voce al popolo e possiamo ridare vita al nostro paese.»

Comunicato stampa “Popolari per Margherita” - GRAZIA DARGENIO (Presidente); MASSIMO DICORATO, MICHELE DICORATO, VITO COSTANTINO (Membri del Direttivo)