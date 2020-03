Il Centrodestra Margherita incalza l’Amministrazione Lodispoto: “Tante domande, nessuna risposta”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Come più volte scritto, legalità e trasparenza sono un optional per chi sta governando il nostro paese, e giova ricordare che “La legalità è un valore se si rispettano le regole ed è la base della democrazia per l’accertamento delle verità”, ma sembra difficile, per questa amministrazione, rispettare questo principio di trasparenza e saggezza.

A tal proposito, brevemente, vogliamo ricordare all’amministrazione che, ad oggi, nulla ha fatto sapere, e se eventualmente sono state prese iniziative, in merito a:

QUESTIONE IPAB - Dopo oltre due anni dalla deliberazione della Giunta Regionale cosa è successo? Quali sono gli interventi di questa amministrazione progressista? E quelli della Regione? Ecc...

ALBO DEGLI AVVOCATI - In seguito al bando per costituire l’Albo degli Avvocati (a seguito della sollecitazione di un lettore per l’applicazione delle linee guida ANAC n.12 del 25.10.2018) tale bando è scaduto il 21 ottobre 2019. Si continua negli affidamenti degli incarichi legali a difesa dell’Ente con delibere della Giunta comunale (n.199 del 18.11.2019 e n.12 del 31.1.2020 di seguito con le determinazioni del responsabile al servizio legale n.787 del 12.11.2019, n.808 del 20.11.2019, n.833 del 29.11.2019, n.890 del 18.12.2019, n.970 del 30.12.2019, delega data al responsabile con la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 5.2.2019) quindi ben oltre il termine di scadenza del bando. Quali i motivi che non consentono la pubblicazione dell’elenco? Il consigliere delegato al servizio legale e contenzioso è a conoscenza di questo mistero? La delega data al responsabile per nominare i legali per difendere il Comune è valida a norma di legge? Il Comune di Margherita di Savoia, privo di un qualsiasi regolamento in merito, è l’unico Comune d’Italia a delegare il responsabile al servizio contenzioso e legale a conferire incarichi legali. In merito ci sono indirizzi da parte di qualcuno? Sindaco, gli artt. 48 e 50 del D.Lgs 267/2000, consentono a Lei di promuovere un’azione o resistere alle liti “senza la necessità di alcuna deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta”. In merito trova applicazione la sentenza della Cassazione tributaria n.24996/2015, nonché, dalle modifiche apportate al titolo V della Parte II della Costituzione e dalla legge n.131/2003, in quanto l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta non costituisce più, in linea generale, un atto necessario per proporre o resistere in giudizio. Si incaricano i legali invocando norme ANAC le quali sono completamente contrarie al modo di agire.

ACCESSO AGLI ATTI - Le consigliere comunali avv. Elena Muoio e dott.ssa Rosa Scognamiglio, in seguito alla loro richiesta unitaria inoltrata al Segretario comunale, dott.ssa Rosa D’Altiero, in data 23.4.2019 al n.7056 di protocollo, con riscontro negativo da parte dello stesso segretario con propria nota (20.5.2019 n.8865 di protocollo), pubblicarono un loro articolo in data 14 giugno 2019, per informare la cittadinanza, della mancanza di legalità e trasparenza nell’applicare l’art.43 del D.Lgs 267/2000, nonché, l’art.14 dello statuto comunale e articoli 8, 62 e 63 del regolamento del Consiglio comunale, oltre alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.3486 del giorno 8.6.2018, e al D.Lgs n.33 del 14.2.2013 “Riordino e disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

COSTRUZIONE CITTÀ DELLA SALUTE - Sindaco-Presidente, a che punto è il trasferimento del terreno in Margherita di Savoia prospiciente la scuola alberghiera, dalla Provincia BAT alla ASL BAT, per la costruzione della Città della Salute? Si vede che godete di ottima salute. Silenzio!

GESTIONE PARCHEGGIO VIA RISORGIMENTO - Si procede con il rinnovo posticcio, dimenticando che al momento dell’incarico si determinava che entro la fine dell’anno (di quale anno?) - questo nell’anno 2019 - si doveva procedere a indizione di gara.

QUESTIONE DOSSI - Come mai sono stati realizzati quattro dossi all’incrocio tra via Gramsci, angolo R. Grieco, e via Vanvitelli e gli stessi non sono stati previsti nelle vicinanze della scuola media “Giovanni Pascoli”, scuola materna e liceo alberghiero? E in altri incroci similari? E…

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Sono state invitate due ditte venete, due della provincia di Bari e una della provincia BT. Come mai la ditta di Margherita di Savoia non è stata invitata? Come mai c’è stata l’accettazione incondizionata, da parte della ditta vincitrice, del progetto e del capitolato dell’anno 2012 senza tra l’altro apportare alcuna correzione, integrazione, modifica? Quali i motivi? Il capitolato del 2012 è attinente all’anno 2020 e seguenti? Nulla è cambiato dal 2012? Il tempo si è fermato?

ALBO REGOLAMENTI - Come mai l’elenco dell’albo dei regolamenti comunali non viene aggiornato con tutti i nuovi regolamenti comunali approvati? Il cittadino come si informa? Il Responsabile alla trasparenza è stato nominato? E se nominato, perché non provvede?

Si è sempre gridato lo slogan “Il Lavoro ai salinari”. La ditta margheritana, già aggiudicataria del lavoro in parola, sicuramente non doveva beneficiare della procedura della trattativa privata, ma almeno sarebbe stato corretto e giusto invitarla a prescindere dall’esito di aggiudicazione. Gli assessori al verde e all’ambiente cosa dicono? Hanno libertà di parola e di pensiero? O vige il pensiero unico?

Sindaco, Presidente del Consiglio, siete a conoscenza di tanto? Cosa dice il vostro staff di consigliori amministrativi e non? Ad oggi nessuna autorizzazione è stata data in merito. Vi informiamo che Margherita di Savoia non è uno stato indipendente, ma è parte del territorio italiano e pertanto parte dello Stato italiano, con vostro dispiacere in considerazione delle dette mancanze.

Continua…

Il giorno 8 giugno 2018, il candidato sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, prima dell’esito delle votazioni, rilasciò al giornale Corriere dell’Ofanto un’intervista, ove tra l’altro, dichiarava: “Non cedete alle lusinghe e non svendete la vostra dignità di cittadini e di elettori, votate con la testa e con il cuore per il bene di Margherita di Savoia! In particolare, chiedo agli indecisi un voto utile per il futuro del nostro Paese: il voto alla lista MARGHERITA MIGLIORE”...»

Comunicato Stampa CENTRODESTRA MARGHERITA (non sedicente)