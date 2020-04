Pasqua e futuro, Forza Margherita: «I nostri auguri ai Salinari, tra impegno e proposte»

MARGHERITA DI SAVOIA - Auguri di una Santa Pasqua a tutti i Salinari, vicini e lontani. Non potendoci ritrovare in piazza dopo la Santa Messa, o al bar dopo una bella passeggiata sotto questo splendido sole di inizio primavera, o in famiglia durante il tradizionale pranzo pasquale, abbiamo pensato di raggiungervi utilizzando i canali social, speranzosi di arrivare ad ognuno di voi, in questo tempo di distanziamento sociale necessario per il bene di tutti.

Auguri di pronta guarigione a tutti gli ammalati; auguri a tutto il personale sanitario impegnato nelle corsie degli ospedali; auguri a chi ha avuto lutti in famiglia di poter celebrare degnamente quanto prima il loro ricordo; auguri a tutti i volontari impegnati nel non far mancare un pasto caldo e generi di prima necessità ai poveri e ai nuovi bisognosi; auguri alle famiglie, oggi più che mai punto di riferimento e primo spazio educativo; auguri a quanti quotidianamente operano per il bene comune nelle parrocchie cittadine; auguri ai bambini, il futuro della nostra comunità; auguri alle forze dell’ordine, per il loro prezioso lavoro a difesa di tutti noi; auguri agli imprenditori e agli operai, per una ripresa che sia rapida e proficua; auguri agli operatori della comunicazione, per un’informazione che tenga sempre presenti il rispetto e la dignità umana; auguri alle Istituzioni, chiamate a garantire le giuste relazioni sociali e l’attuazione delle norme che regolano i rapporti tra cittadini e tra cittadini e Stato.

In questo periodo di forte emergenza sanitaria e sociale non stiamo facendo mancare il nostro silenzioso e materiale contributo a chi è in difficoltà. Allo stesso tempo, stiamo portando avanti la nostra azione di controllo degli atti amministrativi approvati (o in corso di approvazione) dalla nostra amministrazione comunale. C’è molto da dire! Lo faremo pubblicando le carte, avanzando le nostre critiche e le nostre proposte. Come sempre, senza nascondere nulla ai cittadini.

Auguri Margherita! Che sia una Pasqua serena. Ci aspetta un tempo nel quale avremo bisogno di tutte le nostre forze, di tutto il nostro coraggio e di tutto il nostro impegno per rimetterci in piedi. Insieme!

Comunica Stampa FORZA MARGHERITA (Coordinatore: Dott. FRANCESCO DALOISO)