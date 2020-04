Gli auguri di Italia Viva: «Una Pasqua attenta agli ultimi e a chi è solo»

MARGHERITA DI SAVOIA - Auguriamo a tutti una serena Pasqua, davvero.

Una Pasqua attenta agli ultimi, ai più fragili, ai meno fortunati, a quanti vivono in solitudine. Una Pasqua nella quale i nuovi progetti non cancellino i vecchi, ma li integrino. Una Pasqua nella quale le forze in campo collaborano per conservare il senso di comunità che, in questi giorni di emergenza sanitaria ed economica, abbiamo ritrovato. Una Pasqua che ci renda accoglienti verso i diversi da noi. Una Pasqua che ci impegni ad un lavoro comune.

Ci battiamo spesso per voler ricevere dalla nostra Città. Chiediamoci, invece: cosa possiamo fare noi per essa?

In questi giorni di emergenza, il nostro pensiero è rivolto ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai volontari, alle Istituzioni, alle forze dell’ordine, a chi lavora nei supermercati e a tutti coloro che lavorano per il bene degli altri.

Dio ci dia la forza di liberare sempre le forze migliori che sono in noi e di metterle in comune per costruire un progetto di uguaglianza e prosperità.

Che sia una Pasqua di Risurrezione per tutti.

VITANTONIO LEONE (Coordinatore Italia Viva - Insieme Margherita)