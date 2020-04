Pasqua, gli auguri di Elena Muoio: «Torniamo ad amare il prossimo, torniamo a costruire insieme»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Carissimi, in questo giorno di Pasqua, simbolo di rinascita, di rinnovamento e di speranza, voglio augurarvi di ritrovare presto quella pace e quella serenità svanita così all’improvviso. Mentre il sole risplende sulle nostre ombre e non sui nostri volti nascosti..., mentre il profumo della primavera invade le nostre strade vuote... vi invito ad ascoltare la voce del vostro cuore, perso nei ricordi ed in un futuro incerto... per ritrovare il gusto dei veri sentimenti, dei valori smarriti e della bellezza della vita!

IL MIO IMPEGNO - Voglio rivolgere un pensiero anche a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e... che mi ritengono la loro “voce” in questo contesto politico-amministrativo; per dire con le parole di Papa Francesco: “Il servizio silenzioso è la vera arma vincente, perché ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati ma, nello stesso tempo, importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda...su questa barca ci siamo tutti!”. Non è il momento di alzare il “sipario” per dare uno squallido spettacolo... questo lo lascio fare ad altri... Io mi sono impegnata, sin dall’inizio, e fino alla fine del mio mandato, a fare un’opposizione sana e costruttiva... a dare un nuovo volto alla politica... Ritengo che ci siano momenti nella vita e, mai più di questo, dove non servono le parole ma i fatti, le azioni... dove il silenzio può fare più rumore del rumore stesso e... dove il silenzio rappresenta, come nel mio caso, la più alta forma di RISPETTO A TUTTI VOI, alle vostre paure, alle vostre ansie e preoccupazioni... cercando di dare il mio umile contributo... che la responsabilità istituzionale mi impone e la mia umanità mi comanda!

IL TEMPO DEL SILENZIO - Silenzio non significa indifferenza o inerzia. Al contrario, si nutre di azioni poste in essere a tutela di tutti voi e... di cui avrete prova quando sarete pronti ad ascoltare, perché liberi nella vostra serenità ritrovata... Non c’è causa più urgente, né più giusta del proteggere il futuro della propria gente e... ciò non smetterò mai di farlo!

Arriverà il tempo in cui gli ipocriti verranno scoperti... la loro falsità e la loro cattiveria verrà spazzata via dal vento della verità! Chi è privo di moralità, di dignità e gioca sporcando il nome altrui... verrà scoperto, perché cadrà la sua maschera e si troverà solo, abbracciato alla sua ambiguità ed iniquità!

TORNARE A COSTRUIRE INSIEME - In questo giorno di Pasqua, vorrei solo accarezzare i volti di chi soffre, abbracciare chi combatte e lavora per noi... vorrei stringere, in un tenero abbraccio, chi è solo e... dire, a voce alta, basta con l’odio, basta con la cattiveria e la calunnia... Bisogna tornare ad amare il prossimo... bisogna tornare a costruire insieme... bisogna tornare a sorridere ed a vivere nella pace... perché siamo tutti figli della stessa terra! Buona Pasqua.»

Avv. ELENA MUOIO (Consigliere comunale)