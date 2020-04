San Ferdinando, Consiglio comunale rinviato a data da destinarsi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Visto l’art.73 comma 1 e 3 del D.L. 17/03/2020 n.18, che ha previsto la possibilità di svolgere temporaneamente, durante il permanere dello stato di emergenza – COVID 19, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale.

Visto il DPCM 10 aprile 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 valide sull’intero territorio nazionale.

Ritenuto doveroso per il rispetto della salute pubblica, svolgere la seduta di Consiglio comunale in videoconferenza, informo che la riunione di Consiglio comunale convocata in seduta ordinaria di prima convocazione (leggi, ndr), per il giorno 16 aprile 2020 alle ore 9,00, è rinviata a data da destinarsi.

Seguirà nuovo avviso di convocazione.»

GIACOMO ROSARIO DEMICHELE (Presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia)