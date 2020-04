Trinitapoli, convocato il Consiglio comunale: nove punti all’ordine del giorno

TRINITAPOLI - Si terrà a partire dalle ore 17.30 di domani, venerdì 17 aprile, il secondo Consiglio comunale telematico, così come convocato dalla presidente del Consiglio, Nicoletta Ortix. Seconda eventuale chiamata, per la stessa ora di lunedì 20. La seduta, in ottemperanza a quanto prescritto dalle normative sull’emergenza Covid-19, sarà in videoconferenza, trasmessa in streaming audio/video sulla pagina Facebook del Comune di Trinitapoli (https://www.facebook.com/livetrinitapoli) e in radio sulle frequenze di Radio Trc (92.9 mhz).

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazione utilizzo fondo di riserva - delibera di Giunta comunale n. 144/2019 e delibera di Giunta comunale n. 36/2020;

2. Comunicazione della Corte dei conti;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanza del Tribunale di Foggia n. 8213/2018 del 9 gennaio 2020 (ricorso ex art. 702 m.f.+2 c/Comune ex art. 194, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000;

4. Unipol assicurazioni c/Comune ex art. 194, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000;

5. Ratifica delibera di Giunta comunale n. 19/2020 avente per oggetto “Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita fino a 6 anni: variazione di bilancio”;

6. Ratifica delibera di Giunta comunale n. 30/2020, avente per oggetto “Integrazione fornitura a noleggio di vari giochi ludici per bambini. Variazione di bilancio”;

7. Ratifica delibera di Giunta comunale n. 32/2020 avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo relativo viale Kennedy, via Papa Giovanni XIII, via Carducci e via F.lli Cervi”;

8. Ratifica delibera di Giunta comunale n. 37/2020 avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di loculi ed ossari. Variazione di bilancio”;

9. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 39/2020 avente per oggetto “Incremento del fondo di solidarietà comunale. Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ex art. 175 commi 4 e 5 bis del decreto legislativo n. 267/2000”.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale