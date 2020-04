Italia Viva Margherita: «Il nostro 25 aprile per ricordare»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire.». Le parole con le quali il partigiano socialista Sandro Pertini (poi divenuto Presidente della Repubblica) proclama il 25 aprile 1945 a Milano lo sciopero generale ci riportano a questo giorno che ogni anno celebriamo come festa della Liberazione, anniversario della Resistenza, o semplicemente 25 aprile.

Quest’anno, abbiamo deciso di vivere questa giornata “tra resistenza e memoria”. Due esempi attraverso i quali sentiamo vicini, sulla nostra pelle, i valori che caratterizzano questa storica giornata. Due esempi che si manifestano attraverso l’impegno di onesti cittadini e lavoratori che si sono sacrificati per il bene comune.

LA RESISTENZA - Volgendo lo sguardo al Paese, in questi giorni di emergenza sanitaria, il nostro pensiero va a tutto il personale medico che, in prima linea e spesso a “mani nude”, sta combattendo il Covid-19 nelle corsie degli ospedali, nelle residenze sanitarie, ovunque ci siano ammalati. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, volontari che con grandissimo spirito di sacrificio, impegno e coraggio stanno affrontando questo nemico violento ed invisibile per salvare la vita di altri cittadini.

LA MEMORIA - Cinque anni fa’, in via Milano a Barletta, il nostro concittadino Nicola Delvecchio, operaio dell’Italgas, perdeva la vita in un tragico incidente sul lavoro. Chiamato, come spesso accade in un giorno di festa, per un intervento urgente, non fece più ritorno a casa. Di fronte ad una fuga di gas che rappresentava un serio pericolo per i cittadini barlettani non esitò a svolgere il proprio dovere, dimostrando coraggio ed amore verso gli altri. Un esempio per tutti, che non va dimenticato.

Come amava ripetere don Gnocchi, “in un mondo come il nostro, inaridito, agitato, è necessario mettere olio d’amore sugli ingranaggi dei rapporti sociali e formare nuclei di pensiero e di resistenza morale per non essere travolti”.

