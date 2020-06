Convocato il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, sette punti all’ordine del giorno

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Premesso che permangono le motivazioni di cui alla nota Pec 0008773 del 28.04.2020, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale, si comunica che il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia è convocato in adunanza straordinaria in prima convocazione alle ore 18,00 del giorno 29.06.2020, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 01.07.2020 alle ore 18,00, presso la Sala "A" del Centro SPRAR in zona PIP, oer la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute.

2) Regolamento del Consiglio comunale. Modifica.

3) TARI anno 2020. Determinazione tariffe e agevolazioni straordinarie. Modalità e scadenze di pagamento. Variazione di bilancio.

4) Ratifica delibera di Giunta comunale n. 52 del 15.05.2020. Variazione di bilancio.

5) Recesso dalla convenzione di adesione al Consorzio del "Teatro Pubblico Pugliese".

6) Rinnovo convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace.

7) Mozione esproprio Pasculli.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale, gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale.

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabili, nella Intranet area riservata ai Consiglieri comunali del Comune di San Ferdinando di Puglia.

GIACOMO ROSARIO DEMICHELE (Presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia)