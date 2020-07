Convocato il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia per l’approvazione del conto consuntivo

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ai sensi dell’art 42 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, si comunica che il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia è convocato in adunanza ordinaria in prima convocazione alle ore 19,00 del giorno 16.07.2020, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 18.07.2020 alle ore 19,00 presso la Sala “A” del Centro SPRAR in zona PIP per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2019.

Ai sensi dell’art. 47 comma1 del Regolamento del Consiglio comunale, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale.

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabili, nella Intranet (area riservata ai Consiglieri comunali del Comune di San Ferdinando di Puglia).

GIACOMO ROSARIO DEMICHELE (Presidente del Consiglio comunale)