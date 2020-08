Rinascita Trinitapolese 3.0 presenta Emanuele Losapio sindaco: «Il futuro continua e questa città sarà bellissima»

TRINITAPOLI - Ieri pomeriggio al Butterfly Cafè, la presentazione alla stampa di Emanuele Losapio, candidato sindaco di Rinascita Trinitapolese 3.0. Per lui, l'entusiasmo di un gruppo politico ed amministrativo, a cominciare dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Di Paola (presente a sostegno anche Ruggiero Grimaldi della Lega), ed il sindaco uscente Francesco di Feo, candidato alla Regione.

“Il futuro continua” recita lo slogan: una sfida che guarda al domani, per continuare a cambiare Trinitapoli, col centrodestra. Parco e Museo degli Ipogei, pista ciclabile illuminata, ristrutturazione dello stadio, efficientamento e messa in sicurezza di tutte le scuole, edilizia residenziale sociale, cura del verde, riqualificazione dei quartieri: queste sono alcune delle opere che hanno visto rinascere e crescere, dal 2011, questa città, che 9 anni fa era avviata al dissesto finanziario.

In lista per il 20 e 21 settembre, confermata la squadra degli amministratori di questo piccolo ma grande miracolo casalino: tutti con Losapio sindaco e di Feo in Regione. Nel programma elettorale: pianificazione sociale e territoriale (subito il nuovo piano urbanistico) e la promozione del territorio. Perché, assicura Losapio, con «turismo, cultura e agricoltura, Trinitapoli sarà bellissima».

Comunicato Stampa Rinascita Trinitapolese 3.0