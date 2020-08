Margherita, Consiglio comunale: approvati all’unanimità dei presenti i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Seduta di Consiglio comunale piuttosto rapida quella di martedì 11 agosto per l’assise civica di Margherita di Savoia. Alla sessione odierna erano assenti i consiglieri Grazia Galiotta e Francesco Labranca.

Dopo le comunicazioni del sindaco, gli altri due punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dei presenti: 13 voti favorevoli per la variazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobili Comunali 2020 (le consigliere Elena Muoio e Rosa Scognamiglio non hanno partecipato alla votazione), 15 voti favorevoli per la presa d’atto della nomina quale nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023 del dott. Ezio Palma, che nell’occasione si è brevemente presentato all’assemblea cittadina.

La seduta è stata trasmessa come consuetudine in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE