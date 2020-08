Speciale Elezioni 2020: intervista a Francesco di Feo (candidato al Consiglio regionale della Puglia nelle liste di Fratelli d’Italia)

SPECIALE ELEZIONI 2020 – Al via le interviste di CorriereOfanto.it. In occasione del rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia, abbiamo incontrato l’avv. Francesco di Feo, già sindaco di Trinitapoli, candidato al Consiglio regionale nelle liste di Fratelli d’Italia, per Raffaele Fitto presidente.

Diversi i temi trattati: la decisione di dimettersi anticipatamente per poter partecipare alla competizione elettorale, i motivi della sua candidatura nelle liste di FdI, i programmi per la Puglia del domani.

Non sono mancati i riferimenti alle prossime Amministrative di Trinitapoli: il progetto di “Rinascita Trinitapolese 3.0”, la guida affidata all’ex assessore Emanuele Losapio, la critica politica alla lista rivale “Libera Trinitapoli” guidata da Arcangelo Barisciano.

Redazione CorriereOfanto.it