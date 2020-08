Losapio (Rinascita Trinitapolese 3.0): “Ok al Manifesto della comunicazione non ostile”

TRINITAPOLI - L’adesione al “Manifesto della comunicazione non ostile” per il candidato sindaco Emanuele Losapio e per tutti i 16 candidati di Rinascita Trinitapolese 3.0 è assoluta e scontata. Siamo ben lieti di poterci confrontare sui temi, sulle idee, la visione del futuro di questa città.

Gli atteggiamenti ostili non hanno mai caratterizzato il nostro linguaggio, né nelle sedi istituzionali, né a mezzo stampa, né sui social. Abbiamo sempre preferito parlare del nostro programma. Riscontriamo con gioia che anche i nostri avversari intendano sotterrare l’ascia di guerra, lungo un percorso che non paga alla lunga, se le guerre offuscano il confronto. D’altro canto, già il nome della loro lista, “Libera Trinitapoli” allude ad un’oppressione, una provocazione che lasciamo cadere: non c’è niente da liberare, ma solo da migliorare.

Fin qui abbiamo subito invettive, attacchi, insinuazioni sulla rettitudine morale dei candidati e delle rispettive famiglie. Pronti a pubblicare curriculum di chi è in prima linea e dei parenti, salutiamo con favore la tregua su questo fronte: dal confronto sereno sulla Trinitapoli che vogliamo, beneficerà tutta la cittadinanza. Che saprà scegliere al meglio.

Comunicato Stampa RINASCITA TRINITAPOLESE 3.0