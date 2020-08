Barisciano (Libera Trinitapoli): “Ricordiamo a Losapio che a subire attacchi sono solo i nostri candidati”

TRINITAPOLI - «Apprendiamo con soddisfazione che i candidati della lista “Rinascita Trinitapolese” hanno aderito alla nostra proposta di sottoscrivere il “Manifesto della comunicazione non ostile”, ma dobbiamo per dovere di verità storica ricordare a Losapio, candidato Sindaco dell’omonima lista, che chi ha, sinora, “subito invettive, attacchi, insinuazioni sulla rettitudine morale dei candidati e delle rispettive famiglie” sono stati e sono solo i candidati della lista “Libera Trinitapoli” che ha scelto questa denominazione, non a caso e non allusivamente, per affermare la necessità, appunto, di liberare Trinitapoli anche dal turpiloquio, denigrazione, insulti e maldicenze e dall’uso sistematico della macchina del fango come è testimoniato anche dalle ultime esternazioni via social di tanta parte dei loro sostenitori.

La compagine amministrativa uscente ha sempre usato toni sbagliati, ai quali il candidato Sindaco Losapio non si è mai sottratto; noi abbiamo subito e continuiamo a subire in questa tornata elettorale, attacchi triviali e gratuiti a cui fa da amplificatore l’uso incattivito di Facebook, molestatori seriali che nei social proliferano ancor più del coronavirus, che noi isoleremo ed ignoreremo come abbiamo sempre fatto per non alimentare i polveroni che nascondono la verità e consentire, se possibile, una sana informazione, irrinunciabile soprattutto in questo momento al di là delle fedi politiche, delle idee o delle progettualità diverse.»

LILLINO BARISCIANO (Candidato sindaco “Libera Trinitapoli”)