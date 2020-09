“Libera Trinitapoli”, buona la prima! Bagno di folla per la presentazione della lista guidata da Lillino Barisciano

TRINITAPOLI - Domenica 30 agosto scorso, a Trinitapoli la lista Libera Trinitapoli con Lillino Barisciano sindaco ha presentato alla cittadinanza i propri candidati, 8 donne ed 8 uomini scelti con cura tra le professionalità più rappresentative del tessuto sociale casalino. (Video)

Una scelta non casuale quella di equiparare il numero delle donne e degli uomini per dare equa rappresentanza di genere, così come, dal punto di vista anagrafico, non è casuale il fatto che la lista vanti l’età media più bassa nella competizione elettorale.

Altrettanto ponderata è stata la selezione delle professionalità che vanta manager, professionisti, esperti del terzo settore e dell’associazionismo caratterizzati dalla voglia di dare una svolta ad una città in decadenza socioeconomica e culturale.

Libera Trinitapoli nasce come progetto politico di unione dei sei consiglieri comunali di opposizione che convergono nel perseguire l’obiettivo di un governo di salute pubblica, contrapposto alla miopia amministrativa dei 9 anni precedenti ed alla stagnazione culturale ed economica della città.

Libera Trinitapoli ha, dunque, espresso la precisa volontà di offrire alla città un governo caratterizzato da un calibrato mix di esperienza amministrativa e visione da porre al servizio delle idee dei candidati più giovani.

Durante la serata non è mancata l’occasione di analizzare i problemi della città e proporre soluzioni, dalle occasioni perse (come per esempio la mancata progettualità all’interno del CIS) al dilagante problema socioculturale ed economico della criminalità.

Si è posta contestualmente l’attenzione alle sfide che attendono la città nei prossimi anni, come, ad esempio, la realizzazione del Piano Urbanistico, più volte annunciato dalle precedenti amministrazioni e mai realizzato, sino alla facilitazione degli investimenti privati sul territorio della città daunofantina, passando per la necessità più viva che mai di intercettare finanziamenti e progettualità Europee e Regionali.

Ogni candidato è intervenuto sui temi oggetto del comizio proponendo idee e soluzioni ed offrendo la propria visione della Trinitapoli del futuro.

Comunicato Stampa LIBERA TRINITAPOLI