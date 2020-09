Losapio (Rinascita Trinitapolese 3.0): «Continuiamo un’azione di crescita che ha portato risultati evidenti e tangibili»

TRINITAPOLI - Viale Vittorio Veneto gremito, sia pure in ossequio alle vigenti disposizioni anti-Covid, e grande partecipazione, indice di un entusiasmo coinvolgente, alla presentazione, a Trinitapoli, dei candidati sindaco e consiglieri comunali e del programma della lista “Rinascita Trinitapolese 3.0”. (Video - Foto)

“Abbiamo presentato una lista composta da gente valida, accuratamente scelta perché rappresentativa della comunità casalina - ha dichiarato il candidato sindaco Emanuele Losapio -. Sei donne e dieci uomini provenienti dalle parrocchie, dall’associazionismo, dallo sport, dalle professioni, dal sociale e dall’imprenditoria; la migliore proposta che potessimo presentare alla città, con tutti gli assessori uscenti ricandidati, nuovi innesti importanti e graditi ritorni”.

Questi i 16 candidati consiglieri comunali con Emanuele Losapio candidato sindaco: Mino Albore, Gabriele Calvello, Giacomo Capodivento, Roberto di Feo, Antonietta de Lillo, Nina Di Ciommo, Francesco di Natale, Sabrina Fiorentino, Maria Iannella, Nicola Matera, Orazio Miccoli, Maria Montuori, Marta Patruno, Ludovico Peschechera, Giustino Tedesco e Rino Tiritiello.

“È una squadra che nello scorso mese di preparazione ha già fornito un prezioso contributo di idee per la città, contenuto nel programma di quasi 50 pagine che abbiamo legato alla lista - aggiunge Losapio -. È la prova di come scelte oculate attorno ad un progetto producano una visione unitaria e concreta della città che vogliamo”. Nel programma presentato, tanti spunti: dal contenimento della spesa pubblica, alla difesa della famiglia e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, allo sviluppo socio-economico (agricoltura, industria, artigianato e commercio) della città, con la creazione di opportunità di lavoro per i giovani. “Trinitapoli bellissima” sarà, stando a Losapio, smart ed ecosostenibile, con una forte vocazione turistica. Il simbolo con il quale si presenta la lista “Rinascita Trinitapolese 3.0” non rappresenta una “parte politica”: «È piuttosto - commenta il candidato sindaco - l’espressione della continuità di un’azione avviata nel 2011 e proseguita poi nel 2018 con alla guida Francesco di Feo, con cui oggi Trinitapoli ha la possibilità di essere rappresentata in Regione. La rinascita e la crescita di questi anni ha portato risultati evidenti e tangibili».

GENNARO MISSIATO LUPO (Tratto da “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 02.09.2020)