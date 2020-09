Il gruppo “Insieme Margherita” a sostegno del PD e dei candidati Mennea e Amorosini. Leone: «Costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide future»

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo attenta riflessione politica, il gruppo “Insieme Margherita” ufficializza il sostegno al Partito Democratico.

Il coordinatore Vitantonio Leone ha chiarito subito: “Siamo pronti a sostenere le candidature di Ruggiero Mennea ed Anna Amorosini al Consiglio regionale della Puglia”.

“Lo scorso 10 maggio avevamo già avanzato agli organi nazionali di Italia Viva il nostro totale disimpegno rispetto alla partecipazione alla campagna elettorale regionale - ha dichiarato il coordinatore di Insieme Margherita, Vitantonio Leone -, alla luce delle continue contrapposizioni interne al coordinamento territoriale BAT (Barletta-Andria-Trani), in aperto dissenso con l’operato dei coordinatori territoriali Ruggiero Crudele e Gabriella Baldini.

A ciò si è sommata la pessima scelta politica, non condivisa con la base, di correre da soli alle prossime elezioni regionali pugliesi. Una decisione che sa poco di politica e molto di ripicca personale - ha affermato con fermezza Vitantonio Leone -. Una decisione che rischia seriamente di spalancare le porte della Regione Puglia al peggior sovranismo. Una decisione che, tra le altre cose, non tiene conto dell’impegno posto in essere dal Governo nazionale.

Dopo un confronto con i vertici regionali e locali del PD - ha continuato il coordinatore di Insieme Margherita - abbiamo sciolto le riserve e abbiamo deciso di sposare il progetto di rinnovamento del Partito Democratico. A supporto di tale progetto, di comune intento, abbiamo deciso di formare un coordinamento politico cittadino - formato da: Vitantonio Leone, Emanuele Quarta, Mimmo Ronzino e Rosa Scognamiglio - che da subito si impegnerà a sostenere le candidature di Ruggiero Mennea ed Anna Amorosini al Consiglio regionale della Puglia. Contestualmente, si porranno le basi per avviare il Partito Democratico locale alla fase congressuale del prossimo autunno.

L’impegno - ha concluso Vitantonio Leone - è quello di dare supporto e sostegno all’azione politica territoriale e regionale del Partito Democratico, costruire una classe dirigente giovane, competente che sia all’altezza delle sfide future”.

La politica non si fa andando contro qualcuno, ma creando opportunità per il bene comune.

Comunicato Stampa INSIEME MARGHERITA