Questione Covid, Libera Trinitapoli: “Il Commissario prefettizio è l’unica autorità sanitaria di riferimento”

TRINITAPOLI - La lista Libera Trinitapoli ha annullato preventivamente e prudentemente il comizio di presentazione del programma previsto per la serata di ieri perché per noi la salute viene prima di tutto! (Video)



Il Commissario prefettizio ha provveduto ad emanare ieri l’aggiornamento relativo ai casi di Covid-19 a Trinitapoli.

Per questioni organizzative, di ordine pubblico, e per consentire una ordinata ed efficace gestione della situazione è opportuno non creare confusione nella diramazione delle notizie.

Il Commissario prefettizio è l’unica Autorità Sanitaria di riferimento ed è l’unico autorizzato a diffondere notizie e comunicati ufficiali riguardanti la situazione Covid-19 a Trinitapoli.

Non bisogna alimentare paura nella popolazione: è opportuno seguire le regole di distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina, e, ove possibile, scaricare l’app Immuni per agevolare il contact tracing.

Comunicato Stampa LIBERA TRINITAPOLI