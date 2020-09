Il presidente Emiliano ai trinitapolesi: «A Barisciano mò lo dovete fare vincere!»

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel pomeriggio di oggi arriva l’endorsment del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per Lillino Barisciano sindaco e per la lista “Libera Trinitapoli”.

«Lillino è un amico particolare - ha dichiarato il presidente Emiliano -, ha il brutto vizio di dirti sempre la verità, di dirti sempre quello che pensa. Ma conosce la macchina amministrativa, conosce la città, conosce voi tutti uno per uno ed è quello sicuramente più in grado di chiunque altro di governarvi in modo onesto, trasparente ed efficiente. Quindi, ragazzi e ragazze, se non volete perdere questa occasione - perché non penso che lo possiamo candidare ancora (chiosa ironicamente Emiliano, ndr) - mò lo dovete fare vincere. Mi raccomando, Lillino Barisciano sindaco di Trinitapoli».

Redazione CorriereOfanto.it