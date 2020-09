Intervista a Giustino Tedesco (Rinascita Trinitapolese 3.0): «In campo per la continuità amministrativa»

TRINITAPOLI – «Sono in campo per la continuità amministrativa. Dopo aver risanato il bilancio comunale e realizzato alcune importanti opere, è tempo di avviare la fase dello sviluppo economico ed occupazionale». Ha le idee chiare l’ing. Giustino Tedesco, già assessore ai lavori pubblici, nel rispondere alle domande di CorriereOfanto.it. La scelta di candidarsi al Consiglio comunale “con i giovani”, i progetti per la zona umida, la “Cooperativa di continuità” come occasione di lavoro, sono gli altri argomenti trattati da Tedesco. Come prevedibile, ampio spazio al tema delle opere pubbliche realizzate dalla precedente amministrazione e dei finanziamenti ottenuti. Secca la replica al consigliere regionale Caracciolo che nei giorni scorsi aveva dichiarato che “tutte le opere portate a compimento dall’amministrazione uscente erano state realizzate dalla Regione Puglia grazie ai consiglieri di opposizione di Trinitapoli”: «Fandonie gravi - ha replicato Tedesco -. Sbagliato chiedere il consenso in questo modo». In chiusura, l’appello finale al voto.

Redazione CorriereOfanto.it