Regionali, Quarta: «A Margherita di Savoia il PD è il primo partito, con il 38% dei voti»

MARGHERITA DI SAVOIA - “Il dato di Margherita è entusiasmante, il più alto di sempre registrato nella città e nell’intera provincia, con il 37,68% delle preferenze pari a circa 1.914 voti di lista.

Ottimo è il risultato della candidata salinara Anna Amorosini che alla prima esperienza raccoglie 548 preferenze.

La vera sfida ora è ridare speranza ai tanti giovani che scelgono di andare altrove e di non tornare più. Ragion per cui in questi giorni rinnoveremo il direttivo cittadino e cercheremo di coinvolgere rappresentanti di categorie, associazioni, ordini professionali, territori e cittadini che troveranno da subito interlocutori affidabili e una classe dirigente al servizio dei bisogni della gente”.

EMANUELE QUARTA (Segretario Partito Democratico - Margherita di Savoia)